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01 июля, 13:28

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Врач Кондрахин: осветление волос лимоном может обернуться ожогом кожи головы

Врач заявил, что осветление волос лимоном может обернуться ожогом кожи головы

Фото: 123RF.com/serezniy

Тренд на осветление волос при помощи лимонного сока, который обрел популярность в соцсетях, может обернуться химическим ожогом. Об этом сообщило издание "Абзац" со ссылкой на врача общей практики Андрея Кондрахина.

Специалист пояснил, что осветляющий эффект достигается за счет лимонной кислоты и витамина C. Сами волосы являются "мертвой субстанцией" или "кератиновой трубочкой", поэтому кислота их почти не повреждает, разрушая лишь красящий пигмент.

"Однако волосяной фолликул жив. И он находится глубоко в коже. Если сок попадет на кожу головы и будет долго на нее воздействовать, это может вызвать сильное раздражение или даже химический ожог", – уточнил он.

Как отметил Кондрахин, безопасность метода зависит от аккуратности нанесения и концентрации активного вещества. Профессиональная краска в этом плане является более надежным вариантом, поскольку ее состав сбалансирован.

Если все же было решено провести домашний эксперимент, эксперт порекомендовал внимательно следить за тем, чтобы сок не попадал на кожу. В противном случае вместо желаемого оттенка можно получить сильное раздражение.

Ранее врач-трихолог Анжелика Аванесянц рассказала, что сон с мокрыми волосами может ухудшить их рост и качество, а также вызвать шелушение и зуд. По ее словам, во время сна мокрые волосы трутся о ткань наволочки, что может стать причиной повышенной ломкости и сечения.

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