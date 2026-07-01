Фестиваль тенниса пройдет в Москве с 7 по 12 июля

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Фестиваль тенниса пройдет в столице с 7 по 12 июля в рамках проекта "Лето в Москве", сообщила пресс-служба городского департамента спорта.

В частности, 11 и 12 июля с 12:00 до 19:00 в парке "Ходынское поле" пройдут бесплатные 25-минутные уроки тенниса. Участников ждут подводящие упражнения, игровые элементы и мини-турнир. Также для гостей подготовили игру "Волшебный корт", интерактивные зоны и мастер-классы, которые для юных спортсменов проведут теннисисты Надежда Петрова и Евгений Донской.

Основной площадкой фестиваля выступит дворец тенниса "Лужники", где 11 июля пройдет ключевая часть программы. Центральным событием станет показательный матч с участием звезд мирового тенниса, представляющих топ-20 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в автограф-сессиях и игровых сетах, увидеть турнир одного розыгрыша и мастер-класс с Еленой Весниной и другими спортсменами. Также для посетителей подготовили фотозоны и конкурс теннисных костюмов. Завершит программу выступление хедлайнера.

В рамках фестиваля на кортах школы тенниса "Белокаменная" состоятся матчи детского турнира первой категории Российского теннисного тура среди спортсменов до 13 лет. Гости смогут поддержать участников и посмотреть на игру сильнейших юных теннисистов России.

Тем временем на открытых кортах НТЦ имени Самаранча состоится крупнейший открытый турнир по теннису среди ветеранов "Кубок московского спорта". Вход на фестиваль свободный, предварительная регистрация не нужна.

В субботу и воскресенье, 4 и 5 июля, в акватории Большого Строгинского затона состоится спортивно-развлекательный фестиваль "Заряд Фест". Гости мероприятия смогут посетить более 20 тематических зон, а также поиграть в настольный теннис, бадминтон и позаниматься йогой. Кроме того, зрителей ждут соревнования по аквабайку и фристайлу, а также шоу-выступления флайбордистов.