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01 июля, 11:50

Происшествия

Воспитатель и пять детей пострадали из-за удара молнии в Чехии

Фото: Getty Images/DPA/Picture-Alliance//Jan Woitas

Молния ударила по территории детского лагеря на юге Чехии. Шесть человек пострадали, их госпитализировали. Об этом сообщает Чешское ТВ, ссылаясь на службу скорой помощи.

Речь идет о воспитателе среднего возраста и пятерых детях в возрасте от 10 до 15 лет.

"(Они. – Прим. ред.) пострадали в результате вторичного, то есть отлетевшего от дерева, удара молнии около полуночи на среду (1 июля. – Прим. ред.) на территории детского лагеря в Южно-Чешском крае", – рассказала пресс-секретарь краевой службы скорой помощи Петра Кафкова.

Воспитатель на несколько минут лишился сознания, медики привели его в чувство. Известно, что у мужчины были на теле небольшие ожоги. Кафкова добавила, что пострадавшего госпитализировали в краевой центр Ческе-Будеевиче вертолетом. Детей тоже доставили в больницы.

Медики и пожарные до сих пор находятся в лагере. Полицейские не пускают внутрь посторонних. С оставшимися детьми работают психологи.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Чехии в конце июня превысила отметку в 40 градусов. Прошлый погодный рекорд был зафиксирован в августе 2012 года.

Сейчас в страну пришли грозы и дожди. Медики предупредили, что нужно не забывать о мерах безопасности в детских лагерях в связи с такой погодой.

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