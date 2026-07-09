Just Jared: звезда "Блондинки в законе" Люк Уилсон впервые стал отцом

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54-летний американский актер Люк Уилсон, известный по фильму "Блондинка в законе", и его 24-летняя избранница Кендалл Йейтс впервые стали родителями. Об этом сообщил портал Just Jared.

Пара долгое время не афишировала свои отношения, но недавно впервые появилась на публике с новорожденной дочерью. Они посетили пресс-мероприятие, посвященное новому сериалу актера.

По данным портала, Уилсон и Йейтс познакомили гостей и коллег актера с малышкой, однако не стали раскрывать ни дату ее рождения, ни имя.

До отношений с Йейтс у Уилсона было несколько публичных романов, однако актер всегда старался не раскрывать деталей своей личной жизни. Среди его наиболее известных бывших избранниц – американская актриса Дрю Бэрримор. Также в прессе ему приписывали отношения с актрисой Гвинет Пэлтроу.

Актер скоро вернется на экраны в комедийном сериале "Ястреб". В проекте также снялись Уилл Феррелл и Молли Шеннон. Уилсон появится в роли Голдена Фиска – профессионального гольфиста, который давно соперничает с главным героем "Ястреба".

Ранее актеры Иван Янковский и Диана Пожарская объявили о рождении второго ребенка. У пары родился мальчик, которого назвали Давид. Поклонники назвали это "прекрасной новостью" и отметили, что никто лучше из артистов не скрывает беременность.