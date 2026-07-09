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09 июля, 16:08

Транспорт

"АвтоВАЗ" начал продавать Lada Vesta и Aura с климат-контролем

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Евгений Биятов

В России стартовали продажи обновленных версий моделей Lada Vesta и Aura с расширенным оснащением. Об этом сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа".

В компании уточнили, что, несмотря на добавление новых опций, цены на автомобили остались прежними.

Нововведение включает автоматическую климатическую систему и телематическую систему "Lada Connect Старт". При этом базовые версии Vesta по-прежнему комплектуются кондиционерами, в то время как климат-контроль и телематика доступны только в версиях "Драйв" и "Техно". Цены начинаются от 1 785 000 и от 2 105 000 рублей соответственно.

Для Aura, в свою очередь, расширенное оснащение предусмотрено во всех версиях, включая "Премьер" (от 2 269 000 рублей) и "Статус" (от 2 466 000 рублей).

Как рассказали в "АвтоВАЗе", "Lada Connect Старт" позволяет водителям отслеживать местоположение автомобиля, контролировать уровень топлива и следить за температурой двигателя. Вместе с тем функции дают возможность проверять заряд аккумулятора, мониторить состояние дверей и багажника, а также контролировать работу двигателя.

Климат-контроль же работает на базе трех датчиков, которые автоматически поддерживают заданную температуру в салоне. Управление осуществляется через физические кнопки. Производство компонентов для этой системы локализовано на территории России.

Обновленные модели также сохранили ранее введенные функции бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя.

В настоящее время "АвтоВАЗ" готовится представить новую версию Lada Granta с автоматической коробкой передач. Новинка ожидается в следующем году.

Таким образом, вариатор, который сейчас используется в Lada Iskra и Vesta, станет доступен и для этой модели. При этом изначально устройство не подходило для установки в подкапотное пространство "Гранты", из-за чего для его размещения пришлось доработать как саму машину, так и сам вариатор.

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