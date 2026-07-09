Эксперт рассказал, как злоумышленники в интернете склоняют людей к терроризму

Жертвами мошенников, которые пытаются вовлечь людей в противоправную деятельность, могут стать не только женщины, но и мужчины. Об этом рассказал подполковник запаса, ветеран группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов.

Злоумышленники могут использовать романтические отношения, чтобы войти в доверие к человеку и постепенно склонить его к совершению преступления, в том числе теракту.

С помощью ИИ мошенники анализируют данные пользователей в соцсетях и выбирают потенциальных жертв. Затем они используют личную информацию, чтобы оказывать давление на человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.