ФСБ задержала в Москве россиянку по подозрению в подготовке теракта против высокопоставленного офицера Минобороны. По данным правоохранителей, в 2024 году она связалась с украинским куратором, который убедил ее выполнять его поручения.

По версии следствия, подозреваемая арендовала квартиру в Москве, установила в ней камеры и несколько месяцев вела наблюдение за предполагаемой целью.

После задержания ее заключили под стражу. По предъявленным обвинениям ей может грозить длительный срок лишения свободы вплоть до пожизненного.

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