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02 июля, 11:30

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Более 4,5 тыс успешных доставок выполнили роботы-курьеры в столичных больницах

Более 4,5 тыс успешных доставок выполнили роботы-курьеры в столичных больницах

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Более 4,5 тысячи успешных доставок выполнили роботы-курьеры в столичных больницах. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, электронные помощники сэкономили медперсоналу почти 3 тысячи часов рабочего времени, которые они смогли потратить на пациентов.

6 роботов работают в двух столичных стационарах с марта 2026 года в рамках пилотного проекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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