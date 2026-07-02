02 июля, 11:30Технологии
Более 4,5 тыс успешных доставок выполнили роботы-курьеры в столичных больницах
Более 4,5 тысячи успешных доставок выполнили роботы-курьеры в столичных больницах. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, электронные помощники сэкономили медперсоналу почти 3 тысячи часов рабочего времени, которые они смогли потратить на пациентов.
6 роботов работают в двух столичных стационарах с марта 2026 года в рамках пилотного проекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.