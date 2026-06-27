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27 июня, 08:30

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Робота-уборщика начали тестировать на Белорусском вокзале

Робота-уборщика начали тестировать на Белорусском вокзале

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На Белорусском вокзале начали тестировать робота-уборщика. Он наводит порядок на привокзальной территории и платформах, используя ИИ‑систему, позволяющую самостоятельно обнаруживать мусор.

Робот оснащен датчиками, реагирующими на людей и животных. Благодаря этому он корректирует траекторию движения и безопасно перемещается среди пассажиров. Чтобы прохожие замечали технику, устройство подает световые и звуковые сигналы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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