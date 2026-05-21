Сергей Собянин сообщил о пополнении парка техники городских служб Москвы

Столичные власти продолжают обновлять парк техники городских служб отечественными машинами, развивать собственные производства, а также внедрять разработки московских специалистов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Мэр отметил, что для Мосводоканала и Мосводостока были закуплены каналопромывочные и комбинированные машины на базе КАМАЗа, произведенные в Твери и Арзамасе. Техника была создана, учитывая особенности московских сетей водоотведения – большую протяженность, расположение в плотной городской застройке и большие диаметры коллекторов.

Также на станциях водоподготовки Мосводоканала внедрили высокочувствительное оборудование для экспресс-анализа, которое позволяет распознавать в воде более 15 тысяч соединений. Компания-производитель этого оборудования находится в Москве.

Кроме того, на производстве Мослифта разработали малые грузовые лифты с повышенной грузоподъемностью до 300 килограммов. По словам Собянина, продолжается модернизация самой производственной площадки, а также работа над созданием аналогов зарубежных изделий и узлов.

Он подчеркнул, что московские специалисты систематически внедряют в практику собственные разработки. В пример он привел технологию ликвидации пожара в высотном здании, созданную специалистами пожарно-спасательного гарнизона. Она была впервые применена в апреле. Для доставки огнетушащих веществ на высоту использовался строительный бетононасос, к которому через специальный переходник подключили установку подачи.

Ранее Собянин сообщал, что столица закупила около 2,4 тысячи единиц коммунальной техники в 2025 году. В числе новых моделей – большие вакуумные подметально-уборочные машины, грейдеры, фронтальные погрузчики и линейные погрузчики-снегоуборщики.