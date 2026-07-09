Мошенники ищут жертв среди пожилых людей на сайтах объявлений и вакансий

Мошенники начали предлагать пенсионерам помощь в покупке продуктов и других бытовых делах. Для поиска жертв они используют популярные платформы с объявлениями и вакансиями.

Они обсуждают детали заказа, а затем отправляют фиктивное СМС, имитирующее уведомление от банка. После этого мошенники под предлогом подтверждения чека или подготовки отчета просят включить демонстрацию экрана смартфона. Таким образом они получают доступ к банковским счетам.

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