Мошенники нашли новый способ взлома двухфакторной аутентификации. Они запускают атаку ботов, после чего подбирают коды из СМС для входа.

Так злоумышленники получают доступ к персональным данным пользователя, в том числе к платежной информации. Наибольшему риску подвержены сервисы, использующие короткие коды подтверждения, в том числе банки, маркетплейсы, сервисы такси, доставки и каршеринга.

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