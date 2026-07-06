06 июля, 08:15Безопасность
Мошенники нашли новый способ взлома двухфакторной аутентификации
Мошенники нашли новый способ взлома двухфакторной аутентификации. Они запускают атаку ботов, после чего подбирают коды из СМС для входа.
Так злоумышленники получают доступ к персональным данным пользователя, в том числе к платежной информации. Наибольшему риску подвержены сервисы, использующие короткие коды подтверждения, в том числе банки, маркетплейсы, сервисы такси, доставки и каршеринга.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.