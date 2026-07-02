Психологи заявили, что дети из состоятельных семей становятся легкой целью мошенников

Легкой целью мошенников становятся дети из состоятельных семей, утверждают психологи. По мнению экспертов, такие подростки окружены особым вниманием, у них создается иллюзия безопасного мира, они не замечают зло и плохо фильтруют поступающую информацию. Ими проще манипулировать.

Другой фактор – карманные деньги, которыми родители снабжают своих детей. Преступники обычно выманивают сначала средства с дебетовых карт подростка, а потом, шантажируя его разными способами, переключаются на сбережения родителей.

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