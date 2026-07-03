Мошенники начали выдавать себя за биологических матерей подростков в РФ

В России мошенники начали писать подросткам, представляясь их биологическими матерями. В одном из случаев неизвестная женщина связалась с 14‑летним школьником и заявила, что якобы была вынуждена отдать его другим людям из-за трудной ситуации.

В ходе переписки она попросила подростка сообщить код из СМС, объяснив это необходимостью подтвердить данные об их родстве.

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