Мошенники начали писать подросткам под видом биологических родителей

Российским подросткам начали поступать сообщения от мошенников, которые представляются их биологическими родителями. Злоумышленники пытаются вызвать у детей доверие и эмоциональную реакцию, чтобы получить доступ к личным данным и аккаунтам.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что такие схемы относятся к целевому фишингу. Мошенники заранее собирают информацию о жертвах и используют ее для установления контакта. Специалисты рекомендуют не вступать в переписку, не передавать коды из СМС и сразу сообщать о подобных сообщениях взрослым.

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