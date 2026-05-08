МВД предупредило о мошенниках, создающих фейковые сайты садовых магазинов

Фото: depositphotos/VitalikRadko​

Мошенники с началом дачного сезона начали активно создавать фейковые сайты известных садовых магазинов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.

В полиции отмечают, что аферисты полностью копируют оформление, список товаров и логотипы популярных магазинов. Они заманивают покупателей низкими ценами, а при оформлении заказа они просят внести полную предоплату, после получения которой исчезают.

В ведомстве призвали россиян перепроверять адреса сайтов, критически относиться к слишком выгодным предложениям, а также оплачивать товары только после их получения.

В то же время киберпреступники начали использовать несколько сценариев обмана с билетами на концерты. Например, после общения в интернете с потенциальной жертвой они предлагают вместе сходить на популярное шоу, однако ссылка для покупки билета ведет на фишинговую страницу. После ввода данных банковской карты списывается сумма, многократно превышающая заявленную.