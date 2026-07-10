Мошенники начали красть аккаунты в соцсетях под предлогом покупки бензина

Мошенники начали красть аккаунты в социальных сетях под предлогом покупки бензина по выгодной цене. Для этого они создают фальшивые сайты, которые внешне похожи на официальные страницы.

Пользователям предлагают зарезервировать до 20 литров топлива, а для подтверждения просят ввести номер телефона и код из сообщения. После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту и рассылают от имени владельца просьбы перевести деньги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.