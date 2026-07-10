Студенты столичных колледжей приняли участие в создании спектаклей

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В этом учебном году более 100 студентов из 6 столичных колледжей приняли участие в создании спектаклей и оформлении пространства четырех московских театров. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как уточнили в пресс-службе департамента образования и науки, в московских колледжах более 70% учебного времени посвящено практике. Студенты осваивают профессиональные навыки в мастерских и лабораториях, на площадках партнеров из культурной сферы и решают практические задачи работодателей.

"Например, в театральных проектах ребята прошли весь путь реализации креативной задачи – от идеи до готового продукта и премьеры. Это позволило отработать профессиональные навыки, пополнить собственное портфолио и ощутить свою причастность к культурной жизни города", – добавили в ведомстве.

В частности, в период с февраля по март учащиеся колледжа информационных технологий "ИТ. Москва" работали над созданием макетов навигационной системы для Московского государственного академического театра "Русская песня". 8 будущих графических дизайнеров провели анализ пространства учреждения, изучили маршруты движения посетителей и разработали свои предложения.

Целью студентов было создание единой системы ориентации для гостей театра. Они изучили направления и интенсивность потоков зрителей, а затем предложили установить указатели для равномерного распределения посетителей по различным маршрутам. Особое внимание было уделено визуальной составляющей: студенты экспериментировали с различными шрифтами и цветами. В результате команда разработала более 10 типов элементов навигационной системы, включая указатели, пиктограммы, таблички с обозначением зон, а также служебные и запрещающие знаки.

В свою очередь, студенты Первого московского образовательного комплекса в рамках практики изготовили более 100 костюмов для театральных постановок. Будущие дизайнеры и модельеры создавали сценические образы для спектаклей "Обыкновенное чудо" открытого театрального пространства "Арт-платформа", а также "Дубровский" и "Анна Каренина" из "Покровка. Театра". На каждый показ приходилось от 30 до 50 костюмов.

По словам дизайнера, театрального художника по костюмам и партнера Первого московского образовательного комплекса Вадима Мерлиса, эстетика "Анны Карениной" идеально соответствует современным тенденциям, поскольку сегодня историзм проявляется в самых разнообразных деталях: в женских корсетах и бантах, в мужских пиджаках и крое.

"В сотрудничестве с режиссером и художественным руководителем "Покровка. Театра" и открытого театрального пространства "Арт-платформа" Дмитрием Бикбаевым мы создали концепцию "модный показ". Костюмы не копируют XIX век, а интерпретируют его через призму современной моды. В этом нам очень помогают студенты: они работают со всей отдачей и пониманием задачи, их идеи и энергия делают постановку по-настоящему живой", – указал он.

Причем такая практика позволяет им в том числе освоить полный производственный цикл, от эскизов и выбора материалов до конструирования и пошива, а также сопровождения спектаклей в закулисном пространстве, добавил эксперт.

В то же время ученики еще 4 столичных колледжей были заняты в реализации творческих проектов для театра "МОСТ". Например, художники по костюму из колледжа декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже разработали образы для трех спектаклей.

Для постановки "Вальпургиева ночь" они воссоздали исторический костюм медсестры и тюремные пижамы, а для номера "Мое счастливое детство" с нуля изготовили ретрообраз главного героя в стиле 1950–1960-х годов. К премьере спектакля "Корабль возвращается домой" был разработан костюм клоуна в стиле кабаре по эскизам художника-постановщика.

Театральная команда высоко оценила результаты и предложила студентам пройти производственную практику в учреждении в следующем году.

Студенты Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина, сотрудничая с театром "МОСТ", участвовали в создании макияжа и причесок актеров, стилизованных под 1920–1930-е годы. Молодые специалисты разработали образы артистов для фотосессий к афишам и премьерных показов. Во время спектаклей студенты обеспечивали целостность образов актеров на протяжении всего действия.

Учащиеся колледжа предпринимательства № 11 взяли на себя медиасопровождение театральных проектов. Им предстояло организовать многокамерную съемку репетиций и премьерного показа постановки "Корабль возвращается домой", а также снять марафон выпускных спектаклей детской театральной студии. Все материалы доступны на сайте театра "МОСТ" с указанием авторства молодых специалистов.

Вместе с тем третьекурсница Московского техникума креативных индустрий имени Л. Б. Красина Екатерина Керсановская, обучающаяся по специальности дизайн, придумала афишу и лифлеты для спектакля "Корабль возвращается домой". В проекте также участвовали будущие живописцы. После показа постановки "Мое счастливое детство" молодые художники провели для зрителей мастер-класс по оригами.

Студенты того же колледжа создали тканевые и видеодекорации для мультимедийного сценического комплекса "Умный театр". Жюри отобрало 11 лучших проектов, из которых 5 стали победителями. Авторы получили денежные призы, их работы будут реализованы.

Среди победителей были отмечены работы Алены Самойловой, выполненные в стиле граффити с современными интерпретациями образов русских классиков, пейзажи Эвелины Мухамеджановой и проект Дарьи Васейко, передающий новогоднюю атмосферу. Остальные финалисты войдут в каталог вариантов оформления комплекса, которые заказчики смогут выбрать при заказе.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги учебного года в колледжах Москвы. Выпускниками этих заведений в 2026 году стали свыше 33 тысяч человек. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

Молодые люди получили востребованные профессии для ключевых отраслей городской экономики: транспорта, здравоохранения, строительства, финансовой сферы, безопасности, креативных индустрий и других направлений. При этом почти две трети выпускников начали работать еще во время обучения.

