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10 июля, 15:31

Общество

За два года премьерства Стармера ни один мальчик в Англии не получил имя Кир

Фото: ТАСС/AP/Alastair Grant

У бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера за два года в должности не появилось в стране ни одного тезки, сообщает РИА Новости, изучив данные Бюро национальной статистики (ONS).

При предшественниках Стармера в Англии наблюдалась тенденция давать детям имена действующих премьер-министров. Например, более 90 детей получили имя Риши, в честь экс-премьера Риши Сунака. В 2022 году у Лиз Трасс появилось 24 тезки, а у Терезы Мэй – 66.

В период с 2024 по 2025 год ни в Англии, ни в Уэльсе не родилось мальчика, которого назвали бы Кир.

Помимо этого, упала популярность имя Эндрю – это имя получили 127 мальчиков по сравнении с 142 в прошлом году. Скорее всего, это связано со скандалом из-за связи принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с финансистом Джеффри Эпштейном.

Однако популярность имени Найджел не увеличилась, несмотря на популярность главы правой партии Reform UK Найджела Фаража. В 2025 году, как и в 2024-м, в Англии и Уэльсе родилось всего по пять Найджелов.

Ранее Стармер сообщил, что принял решение уйти в отставку с поста, на котором он находился с 5 июля 2024 года. Он будет выполнять свои обязанности, пока не будет избран преемник.

При этом в СМИ появилась информация о том, что он может попытаться стать генеральным секретарем НАТО. Для этого ему нужно остаться депутатом палаты общин от партии лейбористов и быть на хорошем счету у следующего премьер-министра.

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