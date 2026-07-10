Seznam Zprávy: уборщица нашла диктофон в зале заседаний кабмина Чехии

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В зале заседаний правительства Чехии был найден диктофон, который настроен на моментальную передачу записанной информации на внешний интернет-сервер, сообщает Seznam Zprávy.

Устройство, размером с кредитку, обнаружила уборщица, когда наводила порядок. При этом находка была сделана еще 22 января. Диктофон был передан пресс-службе кабмина. Несмотря на то что в данном зале могут обсуждать секретные материалы, расследование не подтвердило угрозу для правительства.

По словам руководителя пресс-службы Карлы Мрачковой, в момент нахождения диктофон был отключен, скорее всего, речь идет о чьей-то потере.

По данным СМИ, речь идет об устройстве китайского производства американской компании Plaud. Диктофон может почти одновременно с записью речи переводить ее в текст благодаря искусственному интеллекту.

Ранее в правоохранительные органы с заявлением об обнаружении предполагаемого прослушивающего устройства обратился основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб. Оно было найдено во время плановой проверки безопасности в частной резиденции.

