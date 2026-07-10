10 июля, 16:12Культура
Дочь Валерия Гергиева подтвердила госпитализацию дирижера
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Генеральный директор Большого театра России, художественный руководитель – директор Мариинского театра Валерий Гергиев был экстренно госпитализирован из-за ухудшения самочувствия. Об этом в беседе с "Московским комсомольцем" рассказала дочь дирижера Тамара.
По ее словам, в настоящее время народный артист РФ находится дома и чувствует себя хорошо.
"Его жизни ничего не угрожает", – заверила Гергиева-младшая.
Однако она не стала комментировать слухи о причинах плохого состояния своего отца, не подтверждая и не опровергая подозрения на инсульт.
Ранее в ряде телеграм-каналов сообщалось, что экстрасенс, телеведущий и психотерапевт Анатолий Кашпировский был доставлен в больницу, где его якобы экстренно прооперировали.
На слухи обратил внимание его директор Сергей Рудых, заявивший, что информация не соответствует действительности. Он пояснил, что уход телеведущего от публичной деятельности был намеренным и связан с желанием больше времени проводить с семьей и ребенком.