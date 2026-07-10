Дочь Валерия Гергиева подтвердила госпитализацию дирижера

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Генеральный директор Большого театра России, художественный руководитель – директор Мариинского театра Валерий Гергиев был экстренно госпитализирован из-за ухудшения самочувствия. Об этом в беседе с "Московским комсомольцем" рассказала дочь дирижера Тамара.

По ее словам, в настоящее время народный артист РФ находится дома и чувствует себя хорошо.

"Его жизни ничего не угрожает", – заверила Гергиева-младшая.

Однако она не стала комментировать слухи о причинах плохого состояния своего отца, не подтверждая и не опровергая подозрения на инсульт.

Ранее в ряде телеграм-каналов сообщалось, что экстрасенс, телеведущий и психотерапевт Анатолий Кашпировский был доставлен в больницу, где его якобы экстренно прооперировали.

На слухи обратил внимание его директор Сергей Рудых, заявивший, что информация не соответствует действительности. Он пояснил, что уход телеведущего от публичной деятельности был намеренным и связан с желанием больше времени проводить с семьей и ребенком.