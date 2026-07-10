Лерчек начала стремительно худеть после восьмой химиотерапии

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Состояние блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, заметно ухудшилось. Ролик о том, что блогер сильно похудела после восьмого курса химиотерапии, опубликовал в соцсетях ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.

"За три дня я потеряла три килограмма. Еда во мне вообще не задерживается", – пожаловалась Лерчек.

10 июля в столичном суде должно было состояться заседание по поводу возобновления уголовного дела против блогера. Однако она не смогла присутствовать на слушании из-за проблем со здоровьем. В связи с этим заседание перенесли на 13 июля.

Кроме того, судебный орган должен был рассмотреть вопрос об изменении места жительства Чекалиной, так как срок договора аренды дома, адрес которого был указан при избрании меры пресечения, истек.

В ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Минздрава России в ответ на запрос ТАСС заявили, что блогер действительно проходит курс химиотерапии. При этом противопоказаний или медицинских ограничений, которые бы препятствовали явке в суд, в документах не указывается.

Адвокат блогера Константин Третьяков подчеркивал, что его подзащитная не сможет участвовать в заседании, так как она проходит очередную таргетную терапию, а в начале следующей недели ей предстоит пройти 9-й курс химии.

Валерию и Артема Чекалиных обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег в 2024 году. По данным следствия, экс-супруги вывели из России свыше 250 миллионов рублей.

Блогеров отправили под домашний арест. Лерчек свою вину не признала, ее бывший муж сознался только в неуплате налогов.

Позднее суд признал Чекалина виновным в совершении незаконных валютных операций. Его приговорили к лишению свободы и назначили штраф в размере более 194 миллионов рублей.

Такое решение инстанция приняла на фоне прохождения его экс-супругой лечения от онкологии. Рак у нее выявили после рождения четвертого ребенка. В связи с этим блогеру смягчили меру пресечения и приостановили уголовное дело до выздоровления.

