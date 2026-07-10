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10 июля, 16:19

Экономика

Россельхознадзор попросил Казахстан приостановить экспорт подсолнечника в РФ

Фото: 123RF.соm/bubbers

Россельхознадзор попросил Казахстан приостановить экспорт продовольственного подсолнечника в Россию до 1 января 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной такого решения стала незаконная поставка семян: в Краснодарском крае был выявлен склад, через который осуществлялись нелегальные отгрузки. С начала текущего года пришло 40 автомашин с такой продукцией.

Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что во время встречи с его российским коллегой Михаилом Мишустиным были достигнуты договоренности по вопросу ограничений на импорт армянской продукции.

По его словам, состоялось открытое, искреннее и дружеское обсуждение. Однако детали договоренностей Пашинян не раскрыл.

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