Россельхознадзор попросил Казахстан приостановить экспорт подсолнечника в РФ

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Россельхознадзор попросил Казахстан приостановить экспорт продовольственного подсолнечника в Россию до 1 января 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной такого решения стала незаконная поставка семян: в Краснодарском крае был выявлен склад, через который осуществлялись нелегальные отгрузки. С начала текущего года пришло 40 автомашин с такой продукцией.

Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что во время встречи с его российским коллегой Михаилом Мишустиным были достигнуты договоренности по вопросу ограничений на импорт армянской продукции.

По его словам, состоялось открытое, искреннее и дружеское обсуждение. Однако детали договоренностей Пашинян не раскрыл.