В Уфе спасли мужчину, застрявшего между стеной дома и кондиционером

Фото: vk.com/ufa_ss112

В Уфе спасатели вызволили мужчину, застрявшего в узком проеме между стеной дома и внешним блоком кондиционера. Видео с места происшествия появилось в соцсетях, сообщает aif.ru.

Информации о том, как мужчина попал в проем, нет. Самостоятельно выбраться он оттуда не смог. Прибывшие спасатели сняли внешний блок кондиционера и помогли гражданину освободиться.

Врачи осмотрели застрявшего и не нашли серьезных травм. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее в подмосковных Люберцах 37-летний мужчина застрял между столбами линии электропередачи. Он кричал и просил о помощи, из-за чего местные жители вызвали экстренные службы. С помощью автолестницы спасатели сняли мужчину с проводов и передали бригаде скорой помощи и сотрудникам полиции.