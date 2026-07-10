Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 15:07

Происшествия

В Уфе спасли мужчину, застрявшего между стеной дома и кондиционером

Фото: vk.com/ufa_ss112

В Уфе спасатели вызволили мужчину, застрявшего в узком проеме между стеной дома и внешним блоком кондиционера. Видео с места происшествия появилось в соцсетях, сообщает aif.ru.

Информации о том, как мужчина попал в проем, нет. Самостоятельно выбраться он оттуда не смог. Прибывшие спасатели сняли внешний блок кондиционера и помогли гражданину освободиться.

Врачи осмотрели застрявшего и не нашли серьезных травм. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее в подмосковных Люберцах 37-летний мужчина застрял между столбами линии электропередачи. Он кричал и просил о помощи, из-за чего местные жители вызвали экстренные службы. С помощью автолестницы спасатели сняли мужчину с проводов и передали бригаде скорой помощи и сотрудникам полиции.

Читайте также


происшествиярегионы

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика