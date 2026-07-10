Подмосковные врачи вернули зрение 97-летнему мужчине

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Врачи Долгопрудненской больницы вернули зрение почти ослепшему 97-летнему пациенту. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

На момент обращения в медучреждение мужчина уже не мог самостоятельно ориентироваться в пространстве. Причиной стали возрастные изменения: на обоих глазах была катаракта, зрачок не расширялся, а в сетчатке наблюдался процесс дистрофии.

Заведующая офтальмологическим отделением больницы Ирина Ильинская рассказала, что пожилым людям часто отказывают в проведении операции, поскольку высок риск осложнений.

"Но в нашей больнице используют современные возможности геронтологического подхода лечения таких больных, позволяющие снизить риски. Пациенту удалили катаракты и имплантировали в оба глаза искусственные хрусталики", – уточнила она.

После хирургического вмешательства мужчина вновь смог обслуживать себя, смотреть телевизор и читать текст крупным шрифтом.

Ранее сотрудники Коломенской больницы спасли мужчину с повреждением бедренной вены и артерии. Пациент случайно рассек сосуды во время разделывания мяса. В ходе операции медики поочередно сшили края вены и артерии, чтобы восстановить кровоток. Через неделю пациента выписали в удовлетворительном состоянии.