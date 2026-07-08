Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с надбавками к пенсии

Мошенники звонят пенсионерам под видом сотрудников Социального фонда России или банков. Они сообщают о якобы обнаруженной ошибке при начислении июльских надбавок к пенсии.

Ссылаясь на несуществующие указы, аферисты искусственно создают спешку, чтобы жертва не успела обдумать ситуацию. Главная цель мошенников – получить доступ к личным данным и реквизитам банковских карт.

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