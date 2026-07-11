Мошенники стали предлагать москвичам накопительное страхование жизни

Мошенники стали предлагать москвичам оформить договоры накопительного страхования жизни. Злоумышленники маскируются под известные компании или создают фиктивные сайты финансовых организаций. Они обещают клиентам сверхвысокую доходность.

Эксперты предупреждают, что по таким договорам не бывает больших процентов. В подобных ситуациях необходимо проверять лицензию компании на сайте Банка России и не переводить деньги на счета физических лиц или через сомнительные сервисы.

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