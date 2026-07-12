Мошенники научились подбирать пароли по старым комбинациям

Современные алгоритмы позволяют мошенникам подбирать новые пароли на основе нескольких старых комбинаций. Особенно уязвимы заброшенные аккаунты, сообщил эксперт по кибербезопасности Олег Седов.

Он советует не оставлять неиспользуемые страницы без внимания. В профиле следует изменить личные данные, номер телефона, адрес и пароль. Если аккаунт больше не нужен, его лучше удалить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.