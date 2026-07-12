12 июля, 22:30Безопасность
Мошенники научились подбирать пароли по старым комбинациям
Современные алгоритмы позволяют мошенникам подбирать новые пароли на основе нескольких старых комбинаций. Особенно уязвимы заброшенные аккаунты, сообщил эксперт по кибербезопасности Олег Седов.
Он советует не оставлять неиспользуемые страницы без внимания. В профиле следует изменить личные данные, номер телефона, адрес и пароль. Если аккаунт больше не нужен, его лучше удалить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.