"Деньги 24": ЦБ перечислил признаки, по которым банки выявляют мошенничество

Центробанк выделил 9 признаков, по которым банки могут заподозрить, что человек действует под влиянием мошенников. Среди них – снятие крупной суммы, недавнее оформление кредита перед обналичиванием, а также длительные телефонные разговоры во время операции.

Банки также могут учитывать данные о телефонной активности клиента, которые получают от операторов связи. Подробнее – в программе "Деньги 24".