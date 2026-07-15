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15 июля, 07:15

Происшествия

Турагент из Москвы обманула десятки клиентов на 25 млн рублей

Турагент из Москвы обманула десятки клиентов на 25 млн рублей

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Десятки москвичей заявили, что стали жертвами недобросовестного турагентства. По словам клиентов, они полностью оплатили путевки, однако перед вылетом выяснилось, что туры и отели не были забронированы.

Пострадавшие оценивают общий ущерб примерно в 25 миллионов рублей. Среди них есть артисты и блогеры.

В турагентстве заявили, что не намерены никого обманывать и пообещали начать возвращать деньги клиентам в ближайшее время. Тем временем, по словам пострадавших, полиция проводит проверку по их заявлениям. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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