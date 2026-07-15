15 июля, 07:15Происшествия
Турагент из Москвы обманула десятки клиентов на 25 млн рублей
Десятки москвичей заявили, что стали жертвами недобросовестного турагентства. По словам клиентов, они полностью оплатили путевки, однако перед вылетом выяснилось, что туры и отели не были забронированы.
Пострадавшие оценивают общий ущерб примерно в 25 миллионов рублей. Среди них есть артисты и блогеры.
В турагентстве заявили, что не намерены никого обманывать и пообещали начать возвращать деньги клиентам в ближайшее время. Тем временем, по словам пострадавших, полиция проводит проверку по их заявлениям. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.