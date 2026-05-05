Движение на Зубовском бульваре восстановлено после ДТП с участием Ferrari

Движение восстановлено на Зубовском бульваре после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла вечером 5 мая. Спорткар Ferrari, за рулем которого был рэпер Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.), развернуло. После машина подлетела и врезалась в столб и тротуар.

Свидетели сообщили, что после аварии артист переоделся и попытался скрыться в черной машине Toyota Camry, оставаясь неподалеку от места ДТП. При этом в момент происшествия в авто с рэпером, предположительно, находился пассажир.

Сотрудники ГИБДД, которые прибыли к месту ДТП, уточнили, что в результате никто не погиб и не пострадал. Сам рэпер сообщил, что причиной аварии стали плохие гоночные колеса. Он уточнил, что ехал не быстро, скорость авто составляла около 45–50 километров в час.

Также артист прокомментировал отсутствие номеров на машине. По его словам, это связано с тем, что он только недавно стал его владельцем. Однако за это нарушение ПДД ему грозит лишение водительских прав. Кроме того, в суд будет направлено обращение по поводу возмещения ущерба из-за повреждения городской инфраструктуры.

