16 июля, 08:15Безопасность
Минцифры разработало механизм компенсации жертвам мошенников
Минцифры РФ разработало механизм компенсации ущерба жертвам мошенников. Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года.
Согласно инициативе, банки и операторы связи будут обязаны возместить клиенту похищенные деньги, если проверка покажет, что мошенничество стало возможным из-за сбоя или нарушения в работе их систем безопасности.
В каких случаях будет положена компенсация? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.