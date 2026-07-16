Минцифры разработало механизм компенсации жертвам мошенников

Минцифры РФ разработало механизм компенсации ущерба жертвам мошенников. Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Согласно инициативе, банки и операторы связи будут обязаны возместить клиенту похищенные деньги, если проверка покажет, что мошенничество стало возможным из-за сбоя или нарушения в работе их систем безопасности.

В каких случаях будет положена компенсация? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.