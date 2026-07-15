"Деньги 24": эксперты рассказали, откуда мошенники получают персональные данные

Телефонные мошенники получают доступ к персональным данным россиян через утечки из баз данных компаний. По словам экспертов, информация попадает к злоумышленникам после хакерских атак на компании и затем продается в даркнете.

Для массовых схем мошенникам достаточно данных из уже утекших баз, а для целевых атак они объединяют информацию из нескольких источников и дополняют ее новыми сведениями. Специалисты рекомендуют не доверять незнакомцам, которые звонят по телефону.

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