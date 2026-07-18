В России участились случаи мошенничества со стороны лжеюристов. Аферисты привлекают клиентов агрессивной рекламой, гарантируют 100-процентный выигрыш дела и требуют полную предоплату за консультации.

В МВД рекомендуют перед обращением проверять статус адвоката в едином государственном реестре на сайте Минюста РФ. Также за помощью следует обращаться в официальные структуры: на сайт МВД, в территориальные подразделения полиции или на портал госуслуг.

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