В РФ мошенники начали маскировать фишинговые сайты под онлайн-петиции

В РФ мошенники начали использовать новую схему обмана. Они рассылают через мессенджеры ссылки на поддельные онлайн-петиции с предложением проголосовать по общественно значимым вопросам, например за снижение тарифов ЖКХ.

После перехода по ссылке пользователя просят авторизоваться через мессенджер или портал "Госуслуги". Если ввести свои данные, злоумышленники получают доступ к аккаунту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.