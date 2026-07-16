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16 июля, 10:15

Безопасность

В РФ мошенники начали маскировать фишинговые сайты под онлайн-петиции

В РФ мошенники начали маскировать фишинговые сайты под онлайн-петиции

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В РФ мошенники начали использовать новую схему обмана. Они рассылают через мессенджеры ссылки на поддельные онлайн-петиции с предложением проголосовать по общественно значимым вопросам, например за снижение тарифов ЖКХ.

После перехода по ссылке пользователя просят авторизоваться через мессенджер или портал "Госуслуги". Если ввести свои данные, злоумышленники получают доступ к аккаунту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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