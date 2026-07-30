Новости мира: пять человек погибли из-за сильного шторма в Бразилии

В Бразилии из-за шторма погибли 5 человек. Стихия обрушилась на Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

По данным спасателей, порывы ветра достигали 30 метров в секунду. В десятках районов отключили электричество. Повреждены остановки общественного транспорта, многие из них завалило деревьями.

Спасатели взяли под контроль природные пожары в 4 турецких провинциях. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Ибрагим Юмаклы. Сейчас с огнем борются около 3,5 тысячи человек. В тушении задействованы наземные силы, а также самолеты и вертолеты.

Актер Джордж Клуни и его семья покинули дом на юге Франции из-за лесных пожаров, сообщают местные СМИ. Их поместье находится в коммуне Бриньоль на юго-востоке страны.

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