Автомобиль с белорусскими номерами застрял в подземном переходе у метро "Домодедовская"

Возле станции метро "Домодедовская" произошло ДТП: кабриолет с белорусскими номерами столкнулся с другим автомобилем, после чего съехал по лестнице в подземный переход. По предварительной информации, пешеходы не получили травм.

В Дептрансе уточнили, что выход № 4 временно закрыт. Пассажирам рекомендовано использовать выходы № 1–3 и 5–14. Сотрудники полиции выясняют детали аварии.

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