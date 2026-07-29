Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 22:30

Происшествия

Автомобиль с белорусскими номерами застрял в подземном переходе у метро "Домодедовская"

Автомобиль с белорусскими номерами застрял в подземном переходе у метро "Домодедовская"

Павлу Дурову может грозить в России пожизненное лишение свободы

"Московский патруль": блогеру Соне Мармеладовой грозит 3,5 года колонии за порноролики

"Московский патруль": Росгвардия задержала пьяную 17-летнюю девушку в Китай-городе

"Московский патруль": в Чехове у мужчины изъяли 9 кг наркотиков, выращенных дома

"Московский патруль": в Долгопрудном изъяли почти тонну камчатского краба без документов

Автомобиль с белорусскими номерами съехал в подземный переход у станции "Домодедовская"

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 29 июля

Юристы заявили, что Франция не выдаст основателя Telegram Дурова России

Лусик Карапетян стала фигуранткой по делу о мошенничестве блогера Хизри Запирова

Возле станции метро "Домодедовская" произошло ДТП: кабриолет с белорусскими номерами столкнулся с другим автомобилем, после чего съехал по лестнице в подземный переход. По предварительной информации, пешеходы не получили травм.

В Дептрансе уточнили, что выход № 4 временно закрыт. Пассажирам рекомендовано использовать выходы № 1–3 и 5–14. Сотрудники полиции выясняют детали аварии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПгородвидеоНаиль Губаев

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика