Общая средняя температура Московского региона стала выше почти на 3 градуса за последние два века. По словам синоптиков, к жаре и экстремальным засухам приводят мощные антициклоны и высокие концентрации парниковых газов.

Цифры будут расти, говорят эксперты. Последствия глобального потепления ощущают во многих странах мира – их усиливает природное явление супер-Эль-Ниньо, при котором большие объемы тепла из Тихого океана поступают в атмосферу.

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