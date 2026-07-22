Москвич сделал предложение девушке во время погружения в "Москвариуме"

Москвич сделал предложение девушке на дне аквариума с акулами в "Москвариуме". Судя по видео, невеста сначала растерялась, но в итоге ответила согласием.

В столице можно не только необычно сделать предложение, но и провести саму регистрацию. Свадьбы устраивают в старинных усадьбах, в метро и на канатной дороге. Выбрать необычную локацию можно в спецразделе на mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.