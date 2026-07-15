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15 июля, 21:45

Безопасность

"Московский патруль": Московский авиацентр провел учения по эвакуации людей из огня

"Московский патруль": Московский авиацентр провел учения по эвакуации людей из огня

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Специалисты Московского авиационного центра за последние полгода спасли жизни 260 человек. При этом реальное число получивших помощь значительно выше, не включая спасенных на пожарах.

Для оттачивания навыков столичные пожарные ежемесячно проводят масштабные учения по тушению сложных объектов и эвакуации людей из огненного плена. В ходе очередной тренировки на западе Москвы спасатели успешно отработали ситуацию с сильным задымлением ремонтного цеха и оперативно вывели из здания четверых пострадавших.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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