Кинолог Уражевский назвал чихуахуа неподходящей собакой для детей

Появление собаки в доме – ответственный момент, к которому должны быть готовы все члены семьи, и особенно дети. Какие породы идеально подойдут для таких пар, читайте в материале Москвы 24.

Знать характер

Семья с детьми, которая хочет завести собаку, должна учесть несколько факторов: особенности породы, материальное благополучие и желание каждого члена семьи, рассказал Москве 24 президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.





Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России Особенно важна порода, которых насчитывается более 200. Каждую из них выводили для определенных целей: охрана, охота, декоративные функции. Исходя из этого, можно примерно представить характер собаки, ее размеры и нюансы в воспитании и дрессировке.

Также важно понимать, сможет ли ребенок ладить с псом, кормить, принимать участие в дрессировке, выгуливать и удерживать на поводке, учитывая размер. Не рекомендовано заводить крупные охранные породы, которые выводились для защиты территории или собственности. Например, среднеазиатская (алабай), кавказская и немецкая овчарки, мастиф, кане-корсо и ротвейлер, предупредил эксперт.

"Все эти собаки довольно крупного размера, они могут проявлять выдержку и жесткую охрану. Например, агрессивно защищать еду. Также они требуют постоянного внимания взрослого человека, дрессировки, воспитания и порой кинологического образования. Даже если такая собака уже имеется для конкретных целей, ее контакт с детьми должен быть под присмотром взрослого", – уточнил кинолог.

Для ребенка не подойдут породы со сложным характером, такие как акита-ину, сибирские хаски, аляскинский маламут и далматины. Уражевский отметил, что за такими собаками тяжело ухаживать: они требуют повышенной активности, дрессировки и проявления физической силы из-за своих размеров.

"Из маленьких пород не совсем подойдет чихуахуа. Из-за своего сварливого и не всегда предсказуемого поведения они могут укусить ребенка", – добавил эксперт.

В список собак, которые можно заводить семье с детьми, входят пудели, золотистый ретривер, лабрадор-ретривер, бигль, джек-рассел-терьер и таксы, перечислил Уражевский.





Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России В целом для семейной жизни подойдут охотничьи породы. Они столетиями выводились с главной целью – помогать. Они обладают веселым характером и хорошо контактируют с человеком, легко уживаются с детьми и подходят как для жизни в городе, так и за его пределами.

Уражевский подчеркнул, что собака – это прекрасный компаньон для человека с самого детства. Ребенок научится ответственности и заботе, за счет тесного контакта получит хороший иммунитет, что поможет избежать аллергии во взрослом возрасте. При этом стоит придерживаться важного правила: маленькие дети не должны быть предоставлены на попечение животного ради безопасности обоих – всегда необходим контроль со стороны взрослого.

"Перед появлением собаки в доме для нее важно подготовить место проживания: пеленку, миски с водой и кормом, туалет, а также разнообразные игрушки. Важно понимать, что маленький щенок в доме – это еще один ребенок. Поэтому нужно соблюсти правила техники безопасности: убрать провода, острые предметы, которые легко проглотить. Щенку может причинить вред, например, детский конструктор", – отметил Уражевский.

Некоторые семьи предпочитают брать собак из приюта, как щенков, так и взрослых. Нужно с осторожностью подходить к этому вопросу: бездомная собака, как правило, выживала на улице, либо ее предки поколениями находились в свободных условиях, предостерег эксперт.

"Такую собаку бывает тяжело приучить к выгулу, также она может воспринимать желание ребенка поиграть как нападение или попытку отобрать еду, поэтому требуется усиленный контроль", – добавил специалист.

Собаки, попадающие в дом, обязательно должны быть привиты. Для самых маленьких (до 2 месяцев) делается вакцина от чумы плотоядных и парвовирусного энтерита, после 3 месяцев ставят прививку от бешенства (иногда в комплексе с другими) с соблюдением 3-недельного карантина, рассказал кинолог.

Начать с плюшевой собаки

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Решение завести собаку должен принимать взрослый: вся ответственность и последствия будут лежать на нем, подчеркнула детский психолог Елена Лосева в разговоре с Москвой 24.





Елена Лосева детский психолог Даже если ребенок очень просит собачку и заранее проговаривается его зона ответственности за животное, нужно быть готовым к тому, что не все обязательства ребенок будет выполнять.

Детей в возрасте 2–4 лет нужно подготовить к встрече с собакой. Например, можно купить плюшевого пса и рассказать, как правильно гладить, за какие части нельзя хватать. Далее стоит подключить просмотр мультфильмов и доступные познавательные ролики, рекомендовала психолог.

"Первая встреча собаки и ребенка должна пройти на нейтральной территории: у заводчика, в приюте, во дворе или парке, и длиться примерно 10 минут. Это позволит и ребенку, и животному спокойнее перенести знакомство", – отметила эксперт.

Детей, чувствительных к громким звукам, нужно знакомить с собаками постепенно. Например, сходить в гости к семье, у которой уже есть питомец, и попробовать поиграть или понаблюдать. Кроме того, важно обозначить ребенку правила: нельзя бить животное, кричать на него, дергать за разные части, кидать в него вещи или пытаться отобрать игрушки. В первое время нужно объяснять детям, где территория собаки и почему не следует ее там беспокоить, добавила специалист.

Если ребенок испугался, стоит выяснить причину его страха, а затем успокоить и на время прекратить контакт. Следующее взаимодействие нужно постараться провести в позитивной обстановке, заключила психолог.

