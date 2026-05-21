Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 17:52

Общество
Главная / Истории /

Специалисты из РФ, Европы и Африки будут спасать потомков бегемотов Пабло Эскобара

"Не заслуживают смерти": что известно о спасении потомков бегемотов Пабло Эскобара

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова объявила о масштабной кампании по спасению 80 колумбийских бегемотов – потомков животных, которые ранее принадлежали убитому наркобарону Пабло Эскобару. Подробности – в материале Москвы 24.

Гуманная альтернатива усыплению

Фото: depositphotos/Photocech

Генеральный директор Московского зоопарка, президент Глобальной организации зоологических учреждений (ГОЗУ) Светлана Акулова объявила о начале кампании по спасению 80 бегемотов из Колумбии. Все животные – потомки зверей из личного парка наркобарона Пабло Эскобара. Из-за массового размножения им грозит усыпление.

Как всемирная природоохранная организация, мы обязаны сделать все возможное, чтобы предложить гуманную альтернативу.
Светлана Акулова
генеральный директор Московского зоопарка и президент ГОЗУ

ГОЗУ направила официальное обращение правительству Колумбии с предложением переселить бегемотов в аккредитованные учреждения по всему миру. Индийский центр спасения дикой природы "Вантара" – ключевой партнер миссии – уже заявил о готовности создать для животных специальную природную среду.

Акулова в своем обращении отметила, что руководство зоопарка убеждено, что бегемоты "не заслуживают смерти только потому, что оказались в неподходящем месте".

"Операция такого масштаба требует концентрации лучших мировых ресурсов", – подчеркнула она.

Свое участие в проекте подтвердили члены организации из Европы, Африки, Азии и Латинской Америки. Сейчас специалисты ведут подготовку плана по распределению бегемотов, чтобы решить проблемы, связанные с ограниченным генофондом популяции. В дальнейшем ГОЗУ планирует координировать взаимодействие с министерством окружающей среды Колумбии.

Наркоторговец Пабло Эскобар привез в страну предков нынешних бегемотов – самца и трех самок нильских гиппопотамов – в середине 1980-х. После его смерти в 1993-м в результате полицейской операции его поместье было национализировано, а личный зоопарк стал частью парка развлечений. Животных распределили между зоологическими учреждениями Колумбии, но из-за сложностей с перевозкой бегемоты остались предоставлены сами себе. Они расплодились до 200 особей, а из-за происхождения их стали называть "кокаиновыми бегемотами".

Инвазивный вид

Фото: 123RF.com/meepoohyaphoto

Ранее министерство экологии Колумбии и правительство страны утвердило план по контролю над инвазивной популяцией бегемотов в апреле 2026-го. В рамках него планировалось провести принудительную эвтаназию 80 особям.

Мы должны действовать, чтобы сократить популяцию бегемотов. Эти действия необходимы для защиты наших экосистем и наших местных видов.
Ирен Велес
министр окружающей среды Колумбии

По словам министра, быстро размножающиеся бегемоты угрожают таким видам, как речные черепахи и ламантины, а также вызывают загрязнение воды. Велес добавила, что если не принять меры по контролю за численностью, то к 2035 году количество животных увеличится с 200 до 1 000 штук.

Кроме того, издание Reuters отмечало, что у колумбийских бегемотов есть генетические дефекты из-за инбридинга (скрещивание близкородственных организмов в пределах одной популяции), из-за чего некоторые мировые учреждения не проявляют к ним интерес.

Колумбийский биолог Натали Кастельбланко в интервью BBC рассказала, что главная угроза для окружающей среды заключается в том, что эти бегемоты живут без естественных врагов – львов и крокодилов, соответственно, размножаются без ограничений.

"Понятно, что нам жаль этих животных, но как ученые мы должны быть честными. Бегемоты – инвазивный вид в Колумбии, и, если мы не уничтожим часть их популяции сейчас, ситуация может выйти из-под контроля всего через 10 или 20 лет", – отметила эксперт.

Кастельбланко указала, что еще одна причина, по которой бегемотам в Колумбии комфортно, – это погода. В Африке сухие суровые сезоны служат регулятором популяции наравне с хищниками, тогда как в бассейне реки Магдалена постоянные дожди создают настолько благоприятные условия, что животные начинают размножаться в более раннем возрасте.

Читайте также


животныеобществоистории

Главное

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика