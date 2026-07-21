Великобритания с июля полностью перейдет на электронные визы

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Британия с июля 2026 года полностью переходит на электронные визы (eVisas), вклеиваемые виньетки в паспорта выдаваться больше не будут. Об этом сообщили в посольстве Великобритании в Москве в ноте, направленной в МИД РФ, передает ТАСС.

В диппредставительстве отметили, что с текущего месяца прекращается выдача вклеиваемых виз-виньеток новым заявителям. При этом ранее выданные виньетки, срок действия которых еще не истек, будут приниматься для поездок до окончания их срока.

Таким образом, Великобритания завершает переход на цифровую систему подтверждения иммиграционного статуса. Электронные визы становятся основным способом подтверждения статуса для владельцев виз.

Ранее стало известно, что в международном аэропорту Каира запустят тестовый режим выдачи электронных виз с QR-кодом с 1 августа. После завершения экспериментального периода систему распространят на все аэропорты Египта. Нововведение полностью цифровизирует процесс оформления визы по прибытии.