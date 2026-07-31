NU: в Нидерландах пингвин сбежал из зоопарка и прошел 9 км, чтобы искупаться в жару

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Комсомольская правда/Михаил Фролов

В Нидерландах пингвин сбежал из зоопарка и преодолел девять километров до ближайшего водоема, чтобы искупаться в жару, передает NU.

Необычного пловца в канале заметил прохожий. Мужчина сообщил о находке сотрудникам парка, после чего смотрители отправились за животным. Пингвина удалось безопасно достать из воды с помощью специальной сети.

Как рассказал директор парка Джон де Хун, птица оказалась полностью здорова. По его словам, молодые пингвины очень любопытны и часто пытаются изучать окружающий мир.

"В таком возрасте они находятся на стадии исследований", – объяснил он.

Директор предположил, что за время своего приключения пингвин даже мог самостоятельно поймать рыбу. Однако сотрудники отметили, что такая прогулка могла плохо закончиться: птица могла погибнуть под колесами автомобиля или пострадать от рук людей.

В настоящее время специалисты собираются проверить вольер и выяснить, как именно пингвину удалось выбраться.

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