Московский метрополитен подаст в суд на виновника ДТП с трамваем у ВДНХ

Московский метрополитен потребует компенсацию с виновника аварии с трамваем в районе ВДНХ. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

ДТП произошло утром 4 августа. Водитель туристического автобуса нарушил правила и столкнулся с трамваем. В результате аварии никто не пострадал, однако движение 3 трамвайных маршрутов было задержано.

Метрополитен намерен взыскать расходы за вынужденную задержку движения, а также затраты на восстановление поврежденного трамвая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.