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Новости

03 августа, 11:45

Происшествия

МИД Таиланда признал удар по имиджу страны из-за убийства россиян в Паттайе

МИД Таиланда признал удар по имиджу страны из-за убийства россиян в Паттайе

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Глава МИД Таиланда признал, что убийство двух россиян в Паттайе нанесло ущерб имиджу страны. Он также выразил соболезнования российскому послу в Бангкоке. Власти Таиланда пообещали принять дополнительные меры для повышения безопасности туристов.

Ранее стало известно об исчезновении брата и сестры из России. 27 июля они перестали выходить на связь после того, как выехали из дома на мотоцикле. Позже подозреваемых в убийстве задержали. По данным следствия, они признались в совершении преступления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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