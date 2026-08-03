03 августа, 11:45Происшествия
МИД Таиланда признал удар по имиджу страны из-за убийства россиян в Паттайе
Глава МИД Таиланда признал, что убийство двух россиян в Паттайе нанесло ущерб имиджу страны. Он также выразил соболезнования российскому послу в Бангкоке. Власти Таиланда пообещали принять дополнительные меры для повышения безопасности туристов.
Ранее стало известно об исчезновении брата и сестры из России. 27 июля они перестали выходить на связь после того, как выехали из дома на мотоцикле. Позже подозреваемых в убийстве задержали. По данным следствия, они признались в совершении преступления.
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