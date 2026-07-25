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25 июля, 16:30

Происшествия

Новости мира: в Турции перевернулся пассажирский автобус

Новости мира: в Турции перевернулся пассажирский автобус

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В Турции перевернулся пассажирский автобус. Авария произошла в городе Кырыккале. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на скользкой после дождя дороге. Автобус съехал с трассы, и врезался в дорожное ограждение. В салоне находились 42 человека. Почти у всех травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших только местные жители. Людей доставили в больницы. Причины выясняются .

Бангладеш переживает наводнение. Сильные ливни привели к масштабным подтоплениям и разрушению инфраструктуры. В соцсетях разлетелись жуткие кадры, как мост смыло в месте с людьми. В момент обрушения по переправе переходили четверо человек – трое взрослых и ребенок. Несмотря на сильное течение, всем удалось выжить. Они смогли выбраться на берег самостоятельно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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