25 июля, 07:15Происшествия
Подросток пытался поджечь АЗС в Мытищах
Большой пожар мог возникнуть и в Мытищах. Там 14-летний подросток пытался поджечь заправку. Полиция возбудила уголовное дело.
Как сообщили в МВД, подросток действовал по указанию кураторов. На допросе школьник рассказал, что переписывался с неизвестными в одном из мессенджеров. После угроз и психологического давления его убедили пойти на преступление.
Молодому человеку помешали сотрудники заправки – они и вызвали экстренные службы. Сейчас подросток находится под домашним арестом.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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