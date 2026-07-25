Подросток пытался поджечь АЗС в Мытищах

Большой пожар мог возникнуть и в Мытищах. Там 14-летний подросток пытался поджечь заправку. Полиция возбудила уголовное дело.

Как сообщили в МВД, подросток действовал по указанию кураторов. На допросе школьник рассказал, что переписывался с неизвестными в одном из мессенджеров. После угроз и психологического давления его убедили пойти на преступление.

Молодому человеку помешали сотрудники заправки – они и вызвали экстренные службы. Сейчас подросток находится под домашним арестом.

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