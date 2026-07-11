"Московский детектив": тайна "синей розы"

13 августа 1971 года в лесопосадке недалеко от правительственной взлетной полосы аэропорта Внуково было найдено обезображенное тело молодой женщины. Через две недели практически на том же месте был обнаружен еще один труп девушки с признаками насильственной смерти.

Неужели в полностью победившем криминал Советском Союзе объявился серийный убийца? Как оперативникам искать того, кого в принципе не должно существовать? И кто объявил охоту на симпатичных пассажирок главного аэропорта страны?

Об этом – в программе "Московский детектив".