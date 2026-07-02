Новости регионов: вулкан Мутновский выбросил столб пепла на высоту 5 км на Камчатке

Вулкан Мутновский выбросил столб пепла на высоту 5 километров на Камчатке. Мутновский является одним из самых активных вулканов полуострова. Он находится в 80 километрах от Петропавловска-Камчатского и входит в состав Южно-Камчатского природного парка.

В Свердловской области ликвидируют последствия мощных ливней. В Первоуральске объявили режим ЧС. Спасатели также работают в Нижних Сергах и Кушве. Сообщений о пострадавших не поступало. В Екатеринбурге вода поднялась в нескольких районах, движение на ряде магистралей оказалось затруднено.

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